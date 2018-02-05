 Формування нового складу ЦВК може бути завершене наприкінці лютого, - ОПОРА

Про це ЦензорРеформ повідомила Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі "ОПОРА".

"Станом на зараз в поданні Президента представлені всі парламентські фракції та групи, окрім Опозиційного блоку. Зважаючи на те, що важливим для незалежної роботи комісії залишається дотримання принципу політичного плюралізму, ми не можемо не відзначати цієї прогалини", - зазначила Айвазовська.

Як наголошує експерт, щоби робота нової комісії була політично незалежною, необхідний громадський та медійний контроль за роботою оновленого складу ЦВК вже з перших кроків його діяльності.

"Політична незалежність комісії може бути забезпечена і через спосіб формування, і через активну позицію медіа та громадськості на старті роботи нового складу ЦВК. Якщо буде задано тренд щодо прозорості, підзвітності та відкритості роботи комісії, тіньовий спосіб прийняття рішень буде мінімізованим", - каже Ольга Айвазовська.

Експерт оцінює фаховий рівень кандидатів як досить високий, але для повної картини щодо їх прогресивності, ОПОРА організовує дискусію "Нова якість ЦВК". За словами координатора "ОПОРИ", участь у дискусії вже підтвердили 10 кандидатів.

Раніше Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання щодо нових кандидатур на посаду членів ЦВК.

Нагадаємо, 13 з 15 членів ЦВК досі працюють довше визначеного законом терміну, який становить 7 років. 12 з них мали скласти повноваження ще 1 червня 2014 року, а ще один член ЦВК – в лютому 2017 року. В зв’язку з цим громадськість та міжнародні партнери неодноразово підкреслювали необхідність призначення нових членів ЦВК, які відображатимуть політичний спектр парламентських фракцій, а згодом якісно адмініструватимуть виборчі процеси в Україні та запобігатимуть будь-яким маніпуляціям.