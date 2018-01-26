 До 2019 року мінімальна зарплата держслужбовця має перевищувати два прожиткових мінімуми, - Ващенко

Як повідомляє ЦензорРеформ, про це під час круглого столу “Коли усі державні службовці заслужено почнуть отримувати гідні зарплати” розповів Костянтин Ващенко, голова Національного агентства з питань державної служби.
"Коли ми розпочали реформу державної служби, то зрозуміли, що попри прозорість процедур, конкурси на посаду і інші аспекти, найважливішим все ж є обсяг заробітної плати державного службовця. Адже 40% з числа 295 тисяч державних службовців, які працювали в системі станом на 2015 рік, коли приймався закон, мали зарплату нижчу, ніж мінімалка. Поставало питання: як виконувати закон, який забороняє зарплату нижчу, ніж мінімалка?", - розповідає Костянтин Ващенко.
За словами чиновника, ця різниця ліквідувалась за рахунок премій та доплат.
"Премії виконували роль не стимулюючих виплат, а латання дірок. На рівнях райдержадміністрацій та ОДА, посадові оклади становили 800-900 грн, а мінімалка тоді була 1380 гривень", - каже Ващенко.
За його словами, прогрес в цій сфері очевидний. Мовляв, на рівні районів та областей середня зарплата спеціаліста місцевого рівня у 2015 році становила майже 3 тисячі гривень, у 2016 – 4700, у 2017 – 6900. В центральних органах виконавчої влади відповідно середня цифра спеціаліста в 2015 – 4400 грн, в 2016 – 6800, зараз - 12,6 тисяч.
"Можливо, це не дуже конкурентна зарплата наразі, але уряд має на меті до 2019 року досягти цифри не меншої, ніж два прожиткових мінімуми для оплати праці державного службовця", - підсумовує Ващенко.
Нагадаємо, міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що Закон України "Про державну службу" передбачає поетапне підвищення рівня заробітної плати всім державним службовцям.
А для того, чтобы они не крали и не брали взяток существуют законы и тюрьма.
Боюся многие примут это как повторение но, Макс Вебер ещё в начале 20 века доказал, что качество работы не зависит от зарплаты, а наши госслужащие уже в начале 21-го века это неоднократно подтвердили- не в коня корм.