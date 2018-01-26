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 Політика України, Суспільство
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 До 2019 року мінімальна зарплата держслужбовця має перевищувати два прожиткових мінімуми, - Ващенко

Уряд має намір суттєво підвищити заробітну плату для державних службовців.

Як повідомляє ЦензорРеформ, про це під час круглого столу “Коли усі державні службовці заслужено почнуть отримувати гідні зарплати” розповів Костянтин Ващенко, голова Національного агентства з питань державної служби.

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"Коли ми розпочали реформу державної служби, то зрозуміли, що попри прозорість процедур, конкурси на посаду і інші аспекти, найважливішим все ж є обсяг заробітної плати державного службовця. Адже 40% з числа 295 тисяч державних службовців, які працювали в системі станом на 2015 рік, коли приймався закон, мали зарплату нижчу, ніж мінімалка. Поставало питання: як виконувати закон, який забороняє зарплату нижчу, ніж мінімалка?", - розповідає Костянтин Ващенко.

За словами чиновника, ця різниця ліквідувалась за рахунок премій та доплат.

"Премії виконували роль не стимулюючих виплат, а латання дірок. На рівнях райдержадміністрацій та ОДА, посадові оклади становили 800-900 грн, а мінімалка тоді була 1380 гривень", - каже Ващенко.

За його словами, прогрес в цій сфері очевидний. Мовляв, на рівні районів та областей середня зарплата спеціаліста місцевого рівня у 2015 році становила майже 3 тисячі гривень, у 2016 – 4700, у 2017 – 6900.  В центральних органах виконавчої влади відповідно середня цифра спеціаліста в 2015 – 4400 грн, в 2016 – 6800, зараз - 12,6 тисяч.

"Можливо, це не дуже конкурентна зарплата наразі, але уряд має на меті до 2019 року досягти цифри не меншої, ніж два прожиткових мінімуми для оплати праці державного службовця", - підсумовує Ващенко.

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Нагадаємо, міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що Закон України "Про державну службу" передбачає поетапне підвищення рівня заробітної плати всім державним службовцям.

Источник: https://reforms.censor.net.ua/n3046780
 
 
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главное, чтобы установив оклад не менее 2-х минимумов, не забыли урегулировать размер премии
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В нас фейковий прожитковий мінімум, на який неможливо прожити!
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Разве только за счет сокращения чиновников.
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Лучче две минимальные пенсии, казлы, мля...
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Вы не заработали даже того, что положено было бы при рыгах. Совесть имейте, столпы благосостояния нации. В минусах, как и народ весь, должны получать, герои хитрожёлтые. Наглости такой не было никогда!
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на рівні районів та областей середня зарплата спеціаліста місцевого рівня у 2015 році становила майже 3 тисячі гривень, у 2016 - 4700, у 2017 - 6900. В центральних органах виконавчої влади відповідно середня цифра спеціаліста в 2015 - 4400 грн, в 2016 - 6800, зараз - 12,6 тисяч!!!! Как они сука себя любят!!! Я у молодого специалиста- учёного в НИИ зарплата в 2015 году - 3000, в 2017 стала 4200, и такая она и сейчас!!!!
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Пора в каматоз отравлять, за такие заявления.
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а за кой хрен она должна? Они, что столь успешны в государственном управлении? Страна прямо процветает в результате их деятельности?
А для того, чтобы они не крали и не брали взяток существуют законы и тюрьма.
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полицейский в США получает не ахти какую зарплату по их меркам и ничё- взяток не берут, служат относительно чесно, по крайней мере у народа они в почёте. Правда, не высокая зарплата у них компенсирована пожизненой мед страховкой на всю семью (даже бывшую).
Боюся многие примут это как повторение но, Макс Вебер ещё в начале 20 века доказал, что качество работы не зависит от зарплаты, а наши госслужащие уже в начале 21-го века это неоднократно подтвердили- не в коня корм.
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Свято наближається, свято наближається... Скоро вибори- час сіяти гречкою.
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ЦензорРеформНовиниПолітика УкраїниДо 2019 року мінімальна зарплата держслужбовця має перевищувати два прожиткових мінімуми, - Ващенко
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