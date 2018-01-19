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Все про:Адміністрація_Президента (2) конкурс (48) КС (10)

 Документи щодо кандидатів на посади суддів Конституційного суду були знищені, - DEJURE про відповідь АП

В АП підтвердили, що документи щодо кандидатів на посади суддів Конституційного суду України були знищені.

Як зазначає ЦензорРеформ, про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит юристів Фундації DEJURE.

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Так Адміністрація Президента відповіла на запит громадської організації від 2 січня про видачу інформації та копій документів, пов’язаних із відбором кандидатур до КСУ спеціальною Конкурсною комісією. Документи кандидатів (майнові декларації, автобіографії та мотиваційні листи) мали бути оприлюднені, однак декларації окремих кандидатів так і не з’явилися в публічному доступі у визначений умовами конкурсу строк.

Однак Адміністрація Президента повідомила, що інформацію, пов’язану з проведенням конкурсу, знищено у зв’язку із завершенням строку проведення конкурсу.

"Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, заради якої ця інформація зберігалася. Зважаючи на те, що мета задля якої Президентом України була утворена Конкурсна комісія, досягнута, а також сплинув визначений Законом загальний строк проведення конкурсу, обробку і зберігання інформації про кандидатів припинено", — йдеться у відповіді на запит.

Запит на отримання документів активісти подали тому, що мали сумнів щодо законності допущення до конкурсу кандидатки Анжеліки Крусян, яка була допущена та рекомендована до призначення головою Конституційного Суду. Одним з формальних моментів, які викликали сумніви є те, що кандидатка подала документи майже на місяць пізніше від визначеного дедлайну - 14 грудня при дедлайні 18 листопада. Крім того, документи Анжеліки Крусян так і не були оприлюднені.

"Ця ситуація є показовою з точки зору публічності і демонструє, що під виглядом конкурсних процедур влада протягує вигідні рішення. А знищення документів підкреслює той факт, що ніхто не зацікавлений у об’єктивному відборі суддів", - каже Михайло Жернаков, директор Фундації DEJURE, екперт РПР.

Жернаков підкреслює, що законодавче регулювання перебігу конкурсу до конституційного Суду є дуже слабким і не містить не конкретних вимог щодо того, скільки часу треба зберігати документи. Крім цього, відсутня також й будь-яка інша конкретна інформація щодо процедур, пов’язаних з конкурсом.

"Опротестовувати неоприлюднення інформації та знищення документів немає сенсу, хіба з точки зору значного публічного інтересу, але оскільки вимоги закону немає – то наші суди проблеми не побачать", - додає Михайло Жернаков.

Источник: https://reforms.censor.net.ua/n3045515
 
 
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Чнргова вистава риго-соєвих клоунів. Як кажуть, "кінці у воду".
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Если должны были быть обнародованы документы и этого не произошло, то надо подать иск о признании конкурса недействительным относительно тех кандидатов, по которым общественность не видела информации (деклараций, биографий и пр.).
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И еще кто- то верит в то что Украина правовое государство и что конституция в ней это основной закон ?
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такого беспредела ни то что при яныке, а и за последние лет 50 не наблюдалось.
у этих, похоже, дна никогда не будет...
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Оййой! Шоколадний збiг обставин..так, Петро Олексiйовичу, блядь?
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Конституция- превращена в фикцию ибо каждое вновь приплывшее к власти говно🍫 подтирается ней на своё усмотрение. Президент Украины- НЕ гарант конституционных Прав Граждан по факту, но он гарант- беззакония, лжи и хаоса.

"Кругом неправда i неволя,
Народ замученный мовчить,
I на апостольскiм престолi
КАБАН ГОДОВАНИЙ СИДИТЬ.."
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"Агенты НАБУ вплотную подобрались к Порошенко"

Ближайшие соратники Порошенко, с которыми работала агентура НАБУ, под угрозой тюрьмы могли "сдать" и самого президента- такое мнение выразил агент НАБУ Евгений Шевченко.
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Два врага Украины: "Русский Мир" Путина и "Шоколадний Мир" Порошенко.
Два друга Украины: ГРАЖДАНЕ Украины и Дядя Сэм.
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Порошенко - ПРоверенный компаньон Путина в деле борьбы с Государством Украина.
Так сказать, друг Пеця открыл второй гибридно- офшорный фронт против Украины. Путин сам не справляеться ( порохоботы ему подставили своё плечо).

Крот в высшем эшелоне власти в Украине "Лолита"- миссия невыполнима?
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ЦензорРеформНовиниПолітика УкраїниДокументи щодо кандидатів на посади суддів Конституційного суду були знищені, - DEJURE про відповідь АП
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