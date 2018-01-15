МВФ вважає неприйнятним законопроект Президента про антикорупційний суд.

Як повідомляє ЦензорРеформ, з посиланням на Європейську правду, про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, адресованого голові адміністрації президента України, а також також прем’єру, спікеру, кільком міністрам та представникам уряду.
"Подання президентом законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії", - йдеться у листі.
Лист містить дев’ять обґрунтованих системних зауважень, які стосуються процедури відбору суддів, положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також юрисдикції суду..
"Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - зауважує у листі МВФ.
В аспекті відбору суддів МВФ наполягає на дотриманні рекомендацій Венеціанської комісії щодо надання представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях права блокувати призначення недоброчесних суддів. Причому це мають бути не лише представники міжнародних організацій, але і донорів.
"У поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоби привести його у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться у документі.
Нагадаємо, українські громадські експерти також оцінили законопроект Президента про Вищий антикорупційний суд, як такий, що не відповідає висновку Венеційської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства, і виступили з публічною заявою-вимогою відкликати його.
Ценз розродився.
А як мафія може проголосувати за прийнятний закон???
та насрать))
Халява скінчилась.
Щось не склалось.
А коли серйозно, то дійсно - Бачили очі, що обирали....
Просто так він не піде, не для того він на екскаватор лазив.
Що собою являє Україна? Держава яка находиться в центрі Європи, яка находиться на перехресті торгових шляхів, на кордоні Сходу і Заходу.
Задамо одне просте питання - Навіщо Україна потрібна США? Що в США нема куди дівати гроші, чи в них нема боргу? Звичайно можна дати різні відповіді на поставлене питання.
Але, все ж таки в чому полягає головний фактор бажання США мати Україну сильною, демократичною і головне самодостатньою. Швидше за все США потрібен надійний союзник, на якого можна покластися і який не підведе. А навіщо США той союзник? Остання програма по національній безпеці США , оголосила ворогами, що головними проблемами для США є Росія, Китай, КНДР, Іран. Так от, саме Україна обрана для вирішення проблеми США з Росією. США ніколи не будуть воювати відкрито з Росією. Війна буде вестися через посередника (союзника). Таким союзником може бути лише Україна. НАТО не може вести відкрито бойові дії проти Росії, Грузія мала держава та і розміщення її не дуже стратегічно важливе. Фіни теж не будуть конфліктувати з Росією. Фактично залишається лише Україна. У якої є мотивація повернути окуповані території і бути самодостатньою країною. От США і поставили на Україну.
Нам добре відомо, що у нас в Україні сама висока корупція, система державного управління опирається на великі фінансово-промислові групи, фактично олігархат, тому скільки не інвестуй в Україну, то буде чорна дірка, яка поглине безповоротно всі інвестиції. От США і намагаються притиснути корупцію в Україні.
Без притиснення корупції і відповідно бариг, не буде можливо зробити Україну нормальною державою. Звичайно Україна не розгромить паРашу, але може прискорити загибель імперії паРаша