[*]Теми: Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців Судова реформа Тарифи ЖКГ
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 Політика України, За кордоном
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 МВФ вважає неприйнятним законопроект Президента про антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Як повідомляє ЦензорРеформ, з посиланням на Європейську правду, про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, адресованого голові адміністрації президента України, а також також прем’єру, спікеру, кільком міністрам та представникам уряду.

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"Подання президентом законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії", - йдеться у листі.

Лист містить дев’ять обґрунтованих системних зауважень, які стосуються процедури відбору суддів, положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також юрисдикції суду..

"Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - зауважує у листі МВФ.

В аспекті відбору суддів МВФ наполягає на дотриманні рекомендацій Венеціанської комісії щодо надання представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях права блокувати призначення недоброчесних суддів. Причому це мають бути не лише представники міжнародних організацій, але і донорів.

"У поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон,  щоби привести його у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться у документі.

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Нагадаємо, українські громадські експерти також оцінили законопроект Президента про Вищий антикорупційний суд, як такий, що не відповідає висновку Венеційської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства, і виступили з публічною заявою-вимогою відкликати його.

Источник: https://reforms.censor.net.ua/n3044408
 
 
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Спасибо цензору.Соя перешлите это лолите почитать.
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Опа, получаются если закон президента таки протолкнут то кредитов все равно не видать, вот это обломчик.)))
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МВФ уже без дипломатического этикета говорит,что порошенко вор и все его законопроекты воровские схемы,зачем такой президент Украине,он уже как путин в россии ведет страну в тупик и добровольно уходить не хочет
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Офшоренко уже открыто"по лживой морде" все партнёры колбасят...а ОНО офшорное с подельниками, ради второго срока , продолжает грабить Украину и издеваться над людьми.
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Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - зауважує у листі МВФ. - Выкусите порохоботы!
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евро уже почти 35 грн ,а этот боров все не уймется,мало ему
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Что значит "недоброчестные" судьи и почему Венецианская комиссия не хочет создать специальный орган для блокирования назначения таких судей в обычные суды ?
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У нас закони повинні відповідати європейським стандартам.
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И Госдеп, и посольства стан дружеских.....Ну они же о коррупции в Украине говорят, а Грося сказал что это только враги видят коррупцию в стране.
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Придется поднимать цены на коммуналку
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Так уже начали Но по скромнячку подняли цену на проезд в мвршрутках Лохи трошщки попривыкнут тутачки им можно и напомнить о Вротэрдаме+ И ротэрдамить их во все дыры И для души и для пополнения слепых и зрячих трастов
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МВФ вважає неприйнятним законопроект Президента про антикорупційний суд.

А як мафія може проголосувати за прийнятний закон???
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Вот думаю: кто сейчас больше хочет превратить США в радиоактивный пепел - Путин или Порошенко?
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Халяви не буде.

Халява скінчилась.
Щось не склалось.
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Значит Порошенко все правильно делает. Условия МВФ практически всегда плохие для простого неселения. Порошенко как раз отстаивает интересы украинского народа.
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Дали кредит значит гарант все правильно делает, не дали все равно для народа старается. Ник тебе очень подходит.))
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Обидно кроме всего прочего то, что за отказ Порошенко принять нормальный Закон, мы с вами должны ежедневно платить дополнительный налог, который эквивалентен росту цен в связи с подорожание доллара, который в свою очередь дорожает из-за отказа МВФ предоставлять очередной транш. Петя уже з--ал со своим выпендрежем, козел!
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Потрібно розслабитися і отримати задоволення.
А коли серйозно, то дійсно - Бачили очі, що обирали....
Просто так він не піде, не для того він на екскаватор лазив.
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Давайте поглянемо більш широко на Україну.
Що собою являє Україна? Держава яка находиться в центрі Європи, яка находиться на перехресті торгових шляхів, на кордоні Сходу і Заходу.
Задамо одне просте питання - Навіщо Україна потрібна США? Що в США нема куди дівати гроші, чи в них нема боргу? Звичайно можна дати різні відповіді на поставлене питання.
Але, все ж таки в чому полягає головний фактор бажання США мати Україну сильною, демократичною і головне самодостатньою. Швидше за все США потрібен надійний союзник, на якого можна покластися і який не підведе. А навіщо США той союзник? Остання програма по національній безпеці США , оголосила ворогами, що головними проблемами для США є Росія, Китай, КНДР, Іран. Так от, саме Україна обрана для вирішення проблеми США з Росією. США ніколи не будуть воювати відкрито з Росією. Війна буде вестися через посередника (союзника). Таким союзником може бути лише Україна. НАТО не може вести відкрито бойові дії проти Росії, Грузія мала держава та і розміщення її не дуже стратегічно важливе. Фіни теж не будуть конфліктувати з Росією. Фактично залишається лише Україна. У якої є мотивація повернути окуповані території і бути самодостатньою країною. От США і поставили на Україну.
Нам добре відомо, що у нас в Україні сама висока корупція, система державного управління опирається на великі фінансово-промислові групи, фактично олігархат, тому скільки не інвестуй в Україну, то буде чорна дірка, яка поглине безповоротно всі інвестиції. От США і намагаються притиснути корупцію в Україні.
Без притиснення корупції і відповідно бариг, не буде можливо зробити Україну нормальною державою. Звичайно Україна не розгромить паРашу, але може прискорити загибель імперії паРаша
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Порох - это упоротый осел, ради бабла и наживы готов опустить Украину в еще большую пропасть нищеты.
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Для цього він Фірташем і призначений.
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Красавчики. Хоть кто-то скажет нашим пидорам "борцам с коррупцией" что главные коррупционеры это наша власть от прокурора до президента. Сначала обещают с три короба а подсовывают всякое законодательное говно авось прокатит. А не прокатило!!! Я так понял Петя устал бороться с коррупцией и начал с ней дружить 😉
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