МВФ вважає неприйнятним законопроект Президента про антикорупційний суд.

Як повідомляє ЦензорРеформ, з посиланням на Європейську правду, про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена, адресованого голові адміністрації президента України, а також також прем’єру, спікеру, кільком міністрам та представникам уряду.

Читайте также: Громадські активісти вимагають відкликати президентський законопроект про антикорупційний суд? – заява РПР

"Подання президентом законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії", - йдеться у листі.

Лист містить дев’ять обґрунтованих системних зауважень, які стосуються процедури відбору суддів, положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також юрисдикції суду..

"Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду. Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП", - зауважує у листі МВФ.

В аспекті відбору суддів МВФ наполягає на дотриманні рекомендацій Венеціанської комісії щодо надання представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях права блокувати призначення недоброчесних суддів. Причому це мають бути не лише представники міжнародних організацій, але і донорів.

"У поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоби привести його у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться у документі.

Читайте также: Суддею Верховною Суду пропонують призначити Сімоненко всупереч фактам про невідповідність посаді, - Маселко

Нагадаємо, українські громадські експерти також оцінили законопроект Президента про Вищий антикорупційний суд, як такий, що не відповідає висновку Венеційської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства, і виступили з публічною заявою-вимогою відкликати його.