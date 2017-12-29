 Суддею Верховною Суду пропонують призначити Сімоненко всупереч фактам про невідповідність посаді, - Маселко

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на інформацію члена Громадської Ради доброчесності Романа Маселка.

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Громадська рада доброчесності, розглядаючи кандидатуру Валентини Сімоненко, знайшла багато фактів, які, на думку експертів, свідчать про її недоброчесність. Експерти вказують на недекларування значної кількості корпоративних прав її колишнього чоловіка, зв'язки з окупованими територіями, діяльність на посаді голови Ради суддів України та деякі інші аспекти, як стали причиною винесення Висновку про її невідповідність критеріям доброчесності.



Однак на співбесіді члени ВККС подолали негативний висновок.



"Сімоненко показала доволі посередні знання і після перевірки компетентності була на 51 місці. А після дуже посередньої співбесіди та, незважаючи на негативний висновок ГРД, зробила неймовірний ривок, піднялась на 32 сходинки вверх та стала переможцем конкурсу", - заявляє Роман Маселко.

При спецперевірці НАЗК у декларації Валентини Сімоненко не було знайдено невідповідностей.

Вища рада правосуддя вже розглядала кандидатуру Валентини Сімоненко, але двічі відкладала остаточне рішення. Наступна спроба відбулась 28 грудня, під час якого Валентина Сімоненко була призначена суддею Верховного Суду.

Нагадаємо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати конкурсу до Верховного Суду. 80% переможців є або були суддями.15 грудня Верховний Суд розпочав роботу в новому складі.

