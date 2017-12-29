 Суддею Верховною Суду пропонують призначити Сімоненко всупереч фактам про невідповідність посаді, - Маселко

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на інформацію члена Громадської Ради доброчесності Романа Маселка.
Громадська рада доброчесності, розглядаючи кандидатуру Валентини Сімоненко, знайшла багато фактів, які, на думку експертів, свідчать про її недоброчесність. Експерти вказують на недекларування значної кількості корпоративних прав її колишнього чоловіка, зв'язки з окупованими територіями, діяльність на посаді голови Ради суддів України та деякі інші аспекти, як стали причиною винесення Висновку про її невідповідність критеріям доброчесності.
Однак на співбесіді члени ВККС подолали негативний висновок.
"Сімоненко показала доволі посередні знання і після перевірки компетентності була на 51 місці. А після дуже посередньої співбесіди та, незважаючи на негативний висновок ГРД, зробила неймовірний ривок, піднялась на 32 сходинки вверх та стала переможцем конкурсу", - заявляє Роман Маселко.
При спецперевірці НАЗК у декларації Валентини Сімоненко не було знайдено невідповідностей.
Вища рада правосуддя вже розглядала кандидатуру Валентини Сімоненко, але двічі відкладала остаточне рішення. Наступна спроба відбулась 28 грудня, під час якого Валентина Сімоненко була призначена суддею Верховного Суду.
Нагадаємо, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати конкурсу до Верховного Суду. 80% переможців є або були суддями.15 грудня Верховний Суд розпочав роботу в новому складі.
Згодом прокуратура перекваліфікувала Тарасюку підозру зі сприяння в заволодінні або розтраті майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ) на службову недбалість (ч.2 ст.367 ККУ). Заволодіння або розтрата майна в особливо великих розмірах вважається особливо тяжким злочин. Термін давності такого злочину становить 15 років. Службова недбалість відноситься до злочинів середньої тяжкості з терміном давності - 5 роківКрім цього, суд скасував арешт майна екс-голови ДУСі, який був накладений у березні-квітні 2017 року. Зокрема, це дві автівки Bentley Brooklands і Porshe 911 Turbo S, будинок в елітному селищі Козин, пістолет «GLOCK - 19» з магазином на 14 патронів та 47 патронів калібр 9 мл, чотири злитки з металу жовтого кольору, металева шаблі у ножнах з гравіюванням, два ножі та інші речі.
Тепер можна й надалі красти. …
У нас генплокулол без образования, премьерминистр без образования, министры почти все "кандидаты наук".
Зато він фахівець з великим досвідом - тобто кум.