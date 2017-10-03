 Обсяги фактичного виробництва теплової енергії менші, аніж закладені в тариф, - ОПОРА

Як зазначає ЦензорРеформ, про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

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Громадянська мережа надіслала запит до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та отримала звіти з виробництва теплової енергії ліцензіатами Нацкомісії. На основі цих даних активісти і розробили онлайн-мапу.

Звіт НКРЕКП містить інформацію щодо витрат палива в умовних та натуральних величинах, калорійний еквівалент палива та його вартість. Також можна побачити, яку кількість палива було використано на виробництво теплової енергії для кожної групи споживачів: населення, бюджетних організацій та інших споживачів.

Друга частина звіту демонструє обсяги виробництва, власних потреб, втрат та корисного відпуску теплової енергії. Ці дані представлені від звітного місяця до річних показників у порівнянні з тим, що встановлено в тарифі.

Активісти проаналізували ці звіти та підготували он-лайн мапу з інформацією у розрізі аналізу обсягів виробництва, втрат та витрат, а також корисного відпуску теплової енергії, які були фактично, та порівняли їх із закладеними у тариф.

Як зазначають в ОПОРІ, аналіз свідчить про те, що обсяги фактичного виробництва менші, аніж закладені в тариф. Відхилення показує, наскільки відрізняється фактичне виробництво щодо закладеного в тариф виробництва теплової енергії (у відсотковому співвідношенні, по кожному підприємству, щодо якого були отримані дані).

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Відповідно до звітних даних, фактичні втрати теплової енергії перевищують втрати, які закладені в тариф. Однак, наразі стовідсоткового обліку тепла немає. Тому можна припустити, що реальні втрати є ще більшими.