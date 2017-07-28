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 80% переможців конкурсу на посади до нового Верховного Суду є або були суддями

Вчора, 27 липня, Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного Суду. Більшість з них – майже 80% або 93 кандидати – є або були суддями.

Як зазначає ЦензорРеформ, про це йдеться на сайті Центру протидії корупції.

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"І тільки 27 переможців зі 120 – є кандидатами поза судової системи: науковці, або адвокати. Таким чином новий Верховний Суд буде складатися переважно зі старих судових кадрів. Зі 120 відібраних ВККС кандидатів до 4 касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської Ради Доброчесності. Тобто, кожний четвертий майбутній суддя Верховного Cуду, обраний ВККС, порушував права людини, або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки", - йдеться в повідомленні. 

Експерти наголошують, що найбільше переможців із негативним висновком ГРД потраплять до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного: 9 з 30 кандидатів, рекомендованих Комісією. Саме в цьому суді ухвалюватимуться фінальні рішення у справах, де українці оскаржуватимуть рішення, дії чи бездіяльність всіх інститутів влади.

Із 30 майбутніх суддів Касаційного кримінального суду 6 мають негативні висновки ГРД, переважно – за порушення прав людини і рішень Європейського Суду з прав людини, а також за ухвалення політично мотивованих справ.

До Касаційних господарського та цивільного судів у складі ВС проходять, відповідно, 8 та 7 кандидатів з негативними висновками громадських активістів. 

Источник: https://reforms.censor.net.ua/n3030241
 
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