 За протоколами НАЗК з партій до держбюджету має бути стягнуто 1,3 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на повідомлення на сторінці НАЗК у Фейсбуку.

Читайте также: Transparency International Україна вимагає від Мін’юсту дозволити НАЗК карати за невчасно подані декларації

"Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що за протоколами, складеними уповноваженими особами НАЗП на керівників (уповноважених осіб) політичних партій, накладено штраф у розмірі 290 тисяч 700 гривень", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства 27 липня.

"Протягом 2016-2017 рр. уповноважені особи НАЗК склали 171 протокол про адміністративні правопорушення за результатами аналізу звітів політичних партій, з них 164 протоколи вже направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Читайте также: З 1 січня 2017 року коло суб’єктів е-декларування розшириться, - НАЗК. ІНФОГРАФІКА

Раніше глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що матеріали щодо п'яти політичних партій у зв'язку з поданням недостовірних відомостей фінансової звітності спрямовані в Національну поліцію України.



"На сьогодні за матеріалами НАЗК відкрито 8 кримінальних проваджень і спрямовані в Нацполіцію матеріали щодо 5 політичних партій. Провадження відкриті на підставі виявлених недостовірних відомостей під час аналізу фінансових звітів: стаття 159-1 (надання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті партії) Кримінального кодексу" , - сказала Корчак в інтерв'ю "Юридичному віснику України".