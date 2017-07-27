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Все про:партія (18) фінанси (8) Корчак (3) НАЗК (18)

 За протоколами НАЗК з партій до держбюджету має бути стягнуто 1,3 млн грн. ІНФОГРАФІКА

За протоколами Національного агентства з питань протидії корупції і рішеннями судів до державного бюджету з політичних партій повинен бути стягнуто майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на повідомлення на сторінці НАЗК у Фейсбуку.

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"Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що за протоколами, складеними уповноваженими особами НАЗП на керівників (уповноважених осіб) політичних партій, накладено штраф у розмірі 290 тисяч 700 гривень", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства 27 липня.

За протоколами НАЗК з партій до держбюджету має бути стягнуто 1,3 млн грн 01

"Протягом 2016-2017 рр. уповноважені особи НАЗК склали 171 протокол про адміністративні правопорушення за результатами аналізу звітів політичних партій, з них 164 протоколи вже направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

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Раніше глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що матеріали щодо п'яти політичних партій у зв'язку з поданням недостовірних відомостей фінансової звітності спрямовані в Національну поліцію України.

"На сьогодні за матеріалами НАЗК відкрито 8 кримінальних проваджень і спрямовані в Нацполіцію матеріали щодо 5 політичних партій. Провадження відкриті на підставі виявлених недостовірних відомостей під час аналізу фінансових звітів: стаття 159-1 (надання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті партії) Кримінального кодексу" , - сказала Корчак в інтерв'ю "Юридичному віснику України".

Источник: https://reforms.censor.net.ua/n3030190
 
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