 НАБУ оголосило конкурс із формування складу Ради громадського контролю

Як інформує ЦензорРеформ, повідомлення про початок відбору опубліковане на сайті НАБУ.

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Як ідеться в оголошенні, за результатами конкурсу мають відібрати 15 осіб. Свої кандидатури подавати можуть усі громадські об’єднання, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції. Від кожного ГО може брати участь щонайбільше по три кандидатури.

Відбір відбуватиметься шляхом інтернет-голосування. Обирати членів до Ради громадського контролю можуть усі, хто проживає на території України.

Подавати свої заявки можна за адресою rada@nabu.gov.ua до 19 травня. З необхідним переліком документів можна ознайомитися тут.

Інтернет-відбір кандидатів до складу Ради громадського контролю відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро 31 травня 2017 року з 09.00 години до 21.00 години. Результати будуть розміщені на офіційному сайті НАБУ вже 6 червня.

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Нагадаємо, раніше експерти РПР повідомляли, що функціями РГК буде заслуховування інформації про діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро. Крім того, Громадська рада контролю розглядатиме звіти Національного бюро і затверджуватиме свої висновки щодо них та обиратиме зі своїх членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро.