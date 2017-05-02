 12 кандидатів до Верховного суду вибули за перший тиждень співбесід

Як інформує ЦензорРеформ, про це повідомляє офіційний сайт ВККС.

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Всього за перший тиждень у співбесід ах взяв участь 131 претендент. Окрім тих, які вибули, є ще 31 кандидат, щодо якого Громадська рада доброчес ності надала негативний висновок – відтак, вони очікуватимуть пленарних засідань, на яких Вища кваліфікаційна комісія в повному складі перевірятиме надану їй інформацію та виноситиме кінцеве рішення.

Як зазначає керівниця комунікаційного напрямку кампанії ЧЕСНО . Фільтруй суд! Лілія Дроздик, такі дії ВККС показують, що комісія далеко не завжди бере до уваги висновки ГРД .

"Перший тиждень співбесід продемонстрував, що факт висновку ГРД не означає, що громадськість автоматично забезпечує “вето” на продовження участі того чи іншого кандидата. Якщо на пленарному засіданні кандидат набере 11 із 16 голосів членів комісії, він зможе подолати наданий висновок та бути рекомендованим до призначення суддею Верховного Суду. Також насторожує той факт, що пленарні засідання будуть закритими, тобто ми не зможемо проконтролювати, як кожен член комісії голосує. А це ризик маніпуляцій" .

З-поміж кандидатів, яких очікує пленарне засідання, зокрема значаться Людмила Кізюн, що приймала сумнівні судові рішенням під час Революції Гідності, Тетяна Козир, яка підтвердила передачу резиденції "Межигір’я" у руки Віктора Януковича, та Павло Вовк, відомий своїми політичними зв’язками та небажанням пояснювати задекларовані статки.

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Нагадаємо, що співбесіди кандидатів до ВСУ триватимуть до кінця травня.