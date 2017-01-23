 З початку квітня розпочнеться плановий перехід військових частин на нову систему харчування, - Міноборони

Про це інформує ЦензорРеформ з посиланням на видання Міністерства оборони України "Народна армія".



Як зазначено, документ готували майже два роки наполегливої, він став можливим завдяки щоденній праці волонтерів, членів Проектного офісу реформ при МО України, численній когорті офіцерів-тиловиків та найвищого керівництва оборонного відомства.

Даная постанова докорінно змінює систему продовольчого забезпечення українського війська. Згідно із цим документом, закупівлі продуктів харчування відбуватимуться відповідно до Каталогу продуктів, який затвердило оборонне відомство. Сам же Каталог було розроблено й затверджено під час проведення харчового експерименту в Збройних Силах, який упродовж певного часу відбувався в Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного у Львові та на Західній військово-морській базі в Одесі.

Відтепер згідно з ухваленим документом закупівлі продуктів харчування відбуватимуться відповідно до Каталогу продуктів. Водночас Міністерство оборони України з дня оприлюднення постанови отримало право самостійно купувати продукти харчування згідно з Каталогом, який на сьогодні становить 348 позицій, уносити в нього зміни, самостійно визначати, у яких військових частинах організовуватимуть харчування за аутсорсингом спеціалізовані компанії, а в яких виключно штатні кухарі.

За словами ідеолога продовольчої реформи в Збройних Силах, волонтера й члена Проектного офісу реформ при МО України Діани Петрені, очікують, що з початку квітня поточного року поступово розпочнеться плановий перехід військових частин на нову систему харчування. До кінця 2017 року передбачають, що принаймні 25 відсотків військовослужбовців уже харчуватиметься стравами, приготованими з продуктів, передбачених у Каталозі. А в цілому завершити перехід на нову систему харчування за новими нормами та розширеним переліком продуктів, передбачених у Каталозі, заплановано 2019 року.

Переваги нової системи харчування дуже добре відчули на собі під час раніше здійсненого експерименту курсанти вже згадуваного військового навчального закладу та військові моряки Західної військово-морської бази.

Нагадаємо, що суть експерименту полягала в упровадженні альтернативного принципу постачання продовольства у військові частини та зміні порядку розрахунку потреби в продовольстві, упровадженні електронного обліку та звітності. Протягом експерименту продовольче забезпечення військовослужбовців відбувалося не за чинними на той час нормами харчування, а за напрацьованим Каталогом продуктів на визначену суму коштів із застосуванням певних елементів шведського столу. Тобто на фініші в їдальні військової частини військовослужбовець діставав змогу вибирати на власний смак щось із двох-трьох запропонованих перших і других страв, з асортименту салатів, фруктів, тістечок тощо. Водночас потребу в коштах для закупівлі продовольства обраховували, виходячи з максимально граничної ціни та кількості калорій для одного військовослужбовця з можливістю довільних замін. За таких умов ціну набору продуктів для військовослужбовця на добу визначало військове відомство під час конкурсних торгів із постачальниками. Отже, експеримент дав змогу розширити асортимент продуктів, передбачених для приготування страв, напрацювати власне Каталог, урізноманітнити раціон харчування військовослужбовців й ефективно використовувати державні кошти для закупівель продуктів.