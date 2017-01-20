 Голова ВС Романюк, який підтримував закони 16 січня, претендує на крісло у новому Верховному Суді

Про це інформує ЦензорРеформ з посиланням на Рух ЧЕСНО.



Серед претендентів на крісла – Голова ВСУ Ярослав Романюк, який, підтримав закони 16 січня. Крім того, згодом він виступав із заявами, що Закон про очищення влади суперечить нормам Конституції, а вже перед стартом судової реформи вказав, що додаткові декларації судді та Громадська рада доброчесності не принесуть жодної практичної користі. Ще декілька кандидатів були причетні до ухвалення рішень на користь представників клану Януковича. Крім цього, кілька суддів отримували безкоштовно землі, виділені чорнобильцям, для будівництва котеджів.

Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! моніторить процес проведення конкурсу до Верховного Суду.

"Наша команда збирає та аналізує інформацію про всіх кандидатів на посади. У нашому арсеналі аналітичні довідки про претендентів від Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ", - повідомляють в ініціативі.

Зазначено, що Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

В ініціативі наводять детальну інформацію про кандидатів у новий Верховний суд.

