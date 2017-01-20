Теми дня:

Боротьба з корупцією

Безвізовий режим з ЄС

Декомунізація

Люстрація

Оборона

 Політика України, Суспільство

  193  1
Все про:Верховний суд (7) конкурс (26) суд (36) судова реформа (35)

 Голова ВС Романюк, який підтримував закони 16 січня, претендує на крісло у новому Верховному Суді

Судді Верховного Суду України, які оскаржили реформу в Конституційному Суді України, подали свої документи й візьмуть участь у змаганнях за місце у новому складі цього суду.

Про це інформує ЦензорРеформ з посиланням на Рух ЧЕСНО.

Серед претендентів на крісла – Голова ВСУ Ярослав Романюк, який, підтримав закони 16 січня. Крім того, згодом він виступав із заявами, що Закон про очищення влади суперечить нормам Конституції, а вже перед стартом судової реформи вказав, що додаткові декларації судді та Громадська рада доброчесності не принесуть жодної практичної користі. Ще декілька кандидатів були причетні до ухвалення рішень на користь представників клану Януковича. Крім цього, кілька суддів отримували безкоштовно землі, виділені чорнобильцям, для будівництва котеджів. 

Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! моніторить процес проведення конкурсу до Верховного Суду.

"Наша команда збирає та аналізує інформацію про всіх кандидатів на посади. У нашому арсеналі аналітичні довідки про претендентів від Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ", - повідомляють в ініціативі.

Зазначено, що Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

В ініціативі наводять детальну інформацію про кандидатів у новий Верховний суд.

Источник: http://reforms.censor.net.ua/n3019097
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всю гидоту которая голосовала за законы 16 января нужно отстранить от власти, это как минимум, однако никто из депутатов даже не заикался на эту тему, ибо рыги плавно рассосались по всем партиям и затаились. При этом презике реальное жульё и ублюдки
типа Бойко, Литвина, лупоглазые братья Допы будут сидеть спокойно ибо это одна шобла.
 показати весь коментар
Відповісти
ЦензорРеформНовиниПолітика УкраїниГолова ВС Романюк, який підтримував закони 16 січня, претендує на крісло у новому Верховному Суді

 ТОП новини

за деньтижденьмісяцьвесь час
 Хмара теґів
Transparency International ВР електронне декларування законопроект Кабмін корупція реформи суд судова реформа
 
 
 вгору