 Нові державні будівельні норми орієнтовані на енергоефективність, - Мінрегіон

Як повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на канал 112 Україна, про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе під час брифінгу 13 січня.

"Завдяки цьому (новим ДБН, - ред.) ми зможемо економити по відношенню до існуючих фондів, десь у 2,5-3 рази економити енерговитрати. І по відношенню до попереднього ДБН, який був розроблений у 2012 році, на 30% цей ДБН буде більш ефективним", - повідомив чиновник.

За його словами, у рік економія може скласти близько 150 млн кубометрів газу і близько 1 млн грн економії. Такі цифри розрахували на 1 рік, надалі кількість зекономленого газу та коштів буде зростати.

"Основне, що закладено в ДБН – це більш комплексна оцінка будівель. І друге – ми підвищуємо вимоги до енерговтрат. Це дуже важливо на сьогоднішній день", - зазначив Парцхаладце.

За його словами, нові ДБН буде опубліковано в січні, вони вступлять у силу через 90 днів.

"За цей час наше завдання – популяризувати, вчити всіх архітекторів, як цим користуватися. Міністерство, крім цього ДБН, який сьогодні презентовано, запланувало цього року зміну ще 27 ДБН. Ми будемо досягати максимально ефективних рішень", - резюмував заступник міністра регіонального розвитку.