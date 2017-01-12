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 Серед кандидатів у Верховний суд є "суддя Януковича" Ємельянов, - ЧЕСНО

Серед суддів, які подали свої документи на конкурс на посади у господарській палаті Верховного Суду, Артур Ємельянов, якого підозрюють у побудові корупційних схем в судах за Януковича.

Про це інформує ЦензорРеформ з посиланням на рух ЧЕСНО.

ЯК зазначено, 38 суддів Вищого господарського суду України подали свої документи на конкурс і змагатимуться за місця в господарській палаті нового Верховного Суду.

Серед цих суддів Рух ЧЕСНО виявив чимало недоброчесних кандидатів, зокрема тих, які підозрюються в порушенні закону, причетності до корупційних дій та до ухвалення сумнівних рішень.

"Більше того, судді ВГСУ, як справжні господарі, за роки своєї діяльності встигли примножити мільйонні статки не лише в Україні, але і за кордоном, а також придбали чимало нерухомого майна. Серед кандидатів у Верховний Суд і судді, родичі яких, також судді, після ганебного звільнення за порушення присяги перейшли на сторону окупантів та працюють у судах, підконтрольних Росії в Криму", - повідомляють в ЧЕСНО.

У рамках кампаніїї "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" опубліковані аналітичні довідки суддів Вищого господарського суду України.

Источник: http://reforms.censor.net.ua/n3018549
 
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