 Серед кандидатів у Верховний суд є "суддя Януковича" Ємельянов, - ЧЕСНО

Про це інформує ЦензорРеформ з посиланням на рух ЧЕСНО.

ЯК зазначено, 38 суддів Вищого господарського суду України подали свої документи на конкурс і змагатимуться за місця в господарській палаті нового Верховного Суду.

Серед цих суддів Рух ЧЕСНО виявив чимало недоброчесних кандидатів, зокрема тих, які підозрюються в порушенні закону, причетності до корупційних дій та до ухвалення сумнівних рішень.

"Більше того, судді ВГСУ, як справжні господарі, за роки своєї діяльності встигли примножити мільйонні статки не лише в Україні, але і за кордоном, а також придбали чимало нерухомого майна. Серед кандидатів у Верховний Суд і судді, родичі яких, також судді, після ганебного звільнення за порушення присяги перейшли на сторону окупантів та працюють у судах, підконтрольних Росії в Криму", - повідомляють в ЧЕСНО.

У рамках кампаніїї "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" опубліковані аналітичні довідки суддів Вищого господарського суду України.