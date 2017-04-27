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 Конкурс з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ розпочнеться 10 травня

Національне антикорупційне бюро України оголосило конкурс до Ради громадського контролю.

Як інформує ЦензорРеформ, про це повідомляє офіційний сайт НАБУ.

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У відборі зможуть взяти участь представники громадських організацій, статутна діяльність котрих пов’язана із запобіганням та протидією корупції. 24 квітня Директор НАБУ підписав відповідне розпорядження.

Відповідно до чинного законодавства не можуть брати участі в конкурсі лише особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років або їх близькі.

Як зазначає Олександр Лємєнов, менеджер антикорупційної групи "Реанімаційний Пакет Реформ", Рада громадського контролю складатиметься із 15 осіб і працюватиме задля забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при НАБУ.

"Функціями РГК буде заслуховування інформації про діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро. Крім того, Громадська рада контролю розглядатиме звіти Національного бюро і затверджуватиме свої висновки щодо них та обиратиме зі своїх членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро”, - наголошує Олександр Лємєнов.

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Обов’язковою умовою для кандидатів є заповнення декларації відповідно до форми на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції й долучення її у роздрукованому вигляді разом із рештою документів.

Прийом документів триватиме 9 днів. Рейтингове Інтернет-голосування відбудеться вже 31 травня з 9:00 до 21:00.

Источник: http://reforms.censor.net.ua/n3025439
 
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