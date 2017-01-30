 Рада підтримує запровадження дорожнього фонду, - Омелян

Як повідомляє ЦензорРеформ, про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами очільника міністерства, корупція може виникнути й у цій сфері. Натомість він переконаний у підтримці дорожного фонду з боку парламенту.

"Ми виходимо з того, що маємо безпрецедентну підтримку парламенту. Під час голосування законопроектів у першому читанні я переживав, напевно, як у день народження дитини або в день весілля. Я сподіваюся, в такій ж кількості голосів ці документи будуть проголосовані у другому читанні та в цілому, і з такою ж кількістю будуть проголосовані всі інші проекти під час "інфраструктурного дня", - повідомив Омелян.

Він повідомив, що буде створено "нормальні інструменти для роботи державного апарату".

"Це те, на що всі скаржаться, оскільки він розбалансований. Далі подивимося. Ми хочемо створити механізм акумулювання грошей для ремонту доріг і будівництва нових, і одночасно впровадити механізми жорсткого контролю, щоб уникнути корупційних моментів. Також введемо підзвітність громадськості, щоб вона розуміла, що відбувається і з якою метою", - уточнив міністр.

Крім того, Омелян повідомив, що наразі відсоток наповнення дорожнього офнду зменшений - близько 25% від джерела.

"Це, звичайно, не задовольняє ситуацію, але в цьому випадку у Мінфіну завжди життя незавидне, оскільки кожен міністр хоче більше. Я сподіваюся, що ми знайдемо розумний баланс. Я буду щасливий, якщо вдасться отримати великі кошти, якщо ні, то почнемо з цього, нам важлива, в першу чергу, поява самого фонду. Зараз ми активно працюємо з міжнародними фінансовими організаціями для різкого зростання вибірки кредитних ліній минулих років, зупинення неефективних або занадто довгих проектів", - підсумував він.