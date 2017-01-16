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Все про:Верховний суд (6) кандидат (1) конкурс (25) судова реформа (34) судочинство (17) суддя (16)

 Cеред кандидатів у Верховний Суд – ті, що виносили вирок Тимошенко і знімали обвинувачення з Лозинського, - Рух ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

57 суддів Вищого спеціалізованого суду України подали документи на участь у конкурсі до Верховного Суду у цивільній та кримінальній палаті.

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на Рух ЧЕСНО.

За їхніми словами, майже всі судді ВССУ відзначилися своєю майстерністю будувати родинну павутину, як у системі, так і поза нею, та були причетні до судових процесів, які суперечать нормам міжнародного права у справі Луценка.

суд

Активісти ЧЕСНО стверджують, що судді ВССУ ухвалювали рішення, внаслідок яких Дмитра та Сергія Павличенків засудили до довічного ув’язнення та 13 років позбавлення волі відповідно, перекваліфіковували обвинувачення у вбивстві на хуліганство у справі екс-народного депутата Віктора Лозинського та засудили Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за незаконні дії при підписанні газових угод.

Вражають судді ВССУ своїми мільйонними статками, деякі, як-от суддя Євграфова, за даними розслідування, у 2015 році очолила рейтинг найбагатших суддів ВССУ, та суддя Кадєтова, яка за інформацією Руху ЧЕСНО, отримала 11 мільйонів грн доходу й входить у топ-найбагатших суддів вищих судів.

Рух ЧЕСНО в рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! має на меті зібрати та проаналізувати професійну діяльність усіх кандидатів на конкурс до Верховного Суду. Активісти також зазначають, що висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

Источник: http://reforms.censor.net.ua/n3018742
 
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Кто такой Максим Иванищев? - Москаль чи Хохол по паШпарту? .. якщо Маскаль то пущай свой нос в Дела Украины не сует и там за поребриком своЁ Хуйло Обсуждает ...
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Если Украинец то вообще никаких Претензий ... Имеет Право !
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Дата рождения: 1977-11-22
Адрес: г. Запорожье
Телефон:
Место работы: коммерческой директор ООО "Укрсплавтрейд"
кандидат в народные депутаты Украины (2014)

Информация: родился городе Запорожье в семье отца инженера и матери экономиста.

Образование:
закончил Запорожский строительный техникум
В 2008 году окончил учебу на экономическом факультете Запорожской государственной инженерной академии, получив степень магистра по специальности «экономика предприятий».

Карьера:
С 2002 года - занимается бизнесом в сфере металлургии.
В 2006 году открыл фирму «Укрсплавтрейд», на которой работает и по настоящее время в должности коммерческого директора.

2014 - кандидат в народные депутаты Украины по 76 округу (Хортицкой и Орджоникидзевский районы), самовыдвиженец
Прихильний Саакашвіллі.
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Що це ви того рига всі гуртом викладаєте? Рознарядка така?
Анатолик

16.01.2017 12:14
Саме цікаве- картинка одна й та сама. З виділеним червоним що текст сподобався аж 1500 людям. З яких ледве половина українців.
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то не українці а тупі хохлозаври за яких інтер думає чи трк україна
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стецьковские щас объяснят, шо все это - шатание лодки и кремлевские поклепы на самую патриотичную власть.
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Вскоре те кто кто косо смотрел или посмотрит на Капительман будут иметь все шансы убраться из этой страны по-дальше для их же собственной безопасности
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а що--хіба там написана не правда?? може,автор навмисно оббріхує теперішню владу,а насправді народ став жити краще і заможніше,чим раніш жив??
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Если бы мы их повесили в феврале 14-го, сейчас они бы нам не мешали.
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ЦензорРеформПодіїПолітика УкраїниCеред кандидатів у Верховний Суд – ті, що виносили вирок Тимошенко і знімали обвинувачення з Лозинського, - Рух ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

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