 Cеред кандидатів у Верховний Суд – ті, що виносили вирок Тимошенко і знімали обвинувачення з Лозинського, - Рух ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє ЦензорРеформ з посиланням на Рух ЧЕСНО.
За їхніми словами, майже всі судді ВССУ відзначилися своєю майстерністю будувати родинну павутину, як у системі, так і поза нею, та були причетні до судових процесів, які суперечать нормам міжнародного права у справі Луценка.
Активісти ЧЕСНО стверджують, що судді ВССУ ухвалювали рішення, внаслідок яких Дмитра та Сергія Павличенків засудили до довічного ув’язнення та 13 років позбавлення волі відповідно, перекваліфіковували обвинувачення у вбивстві на хуліганство у справі екс-народного депутата Віктора Лозинського та засудили Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за незаконні дії при підписанні газових угод.
Вражають судді ВССУ своїми мільйонними статками, деякі, як-от суддя Євграфова, за даними розслідування, у 2015 році очолила рейтинг найбагатших суддів ВССУ, та суддя Кадєтова, яка за інформацією Руху ЧЕСНО, отримала 11 мільйонів грн доходу й входить у топ-найбагатших суддів вищих судів.
Рух ЧЕСНО в рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! має на меті зібрати та проаналізувати професійну діяльність усіх кандидатів на конкурс до Верховного Суду. Активісти також зазначають, що висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
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Адрес: г. Запорожье
Телефон:
Место работы: коммерческой директор ООО "Укрсплавтрейд"
кандидат в народные депутаты Украины (2014)
Информация: родился городе Запорожье в семье отца инженера и матери экономиста.
Образование:
закончил Запорожский строительный техникум
В 2008 году окончил учебу на экономическом факультете Запорожской государственной инженерной академии, получив степень магистра по специальности «экономика предприятий».
Карьера:
С 2002 года - занимается бизнесом в сфере металлургии.
В 2006 году открыл фирму «Укрсплавтрейд», на которой работает и по настоящее время в должности коммерческого директора.
2014 - кандидат в народные депутаты Украины по 76 округу (Хортицкой и Орджоникидзевский районы), самовыдвиженец
Прихильний Саакашвіллі.
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Анатолик
16.01.2017 12:14
Саме цікаве- картинка одна й та сама. З виділеним червоним що текст сподобався аж 1500 людям. З яких ледве половина українців.
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