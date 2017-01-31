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Колонки В'ячеслав Черкашин
експерт з податкової та митної політики Реанімаційного Пакету Реформ
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Почему Украине не нужна налоговая милиция?

Политические обещания о ликвидации налоговой милиций звучат с далекого 2004 года… Более 12 лет. Ни Оранжевая революция, ни Революция Достоинства не смогли решить эту задачу.

Гордиев узел буквально разрубил слепой случай – ошибка в кодификации пунктов при подготовке Закона от 21.12.2016 № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Несмотря на существование правовой коллизии, есть веские основания считать: с 1 января 2017 года государственной структуры, более 20 лет терроризурующей экономически активное население страны, не существует. Аналогичной точки зрения придерживается и Министр финансов Украины А.Данилюк [1].

 Каковы результаты работы налоговой милиции за 2016 года:

 реформы

- каждое четвертое уголовное производство (26%) закрывается безрезультатно;

- в 2016 году 1900 производств закрыто из-за отсутствия состава преступления;

- эффективность раскрытия преступлений не превышает 9% от общего числа расследуемых производств;

- деятельность правоохранительного органа убыточна для государства [2].

 

Институт налоговой милиции четко демонстрирует признаки профессиональной деградации, удручающую неэффективность по защите интересов государства; создает гигантское поле для коррупции; провоцирует масштабные потери времени и ресурсов налогоплательщиков (помним про 1900 уголовных дел в которых не было состава преступления!).

Концентрация коррупции и полномочий делает невозможной любую сколько-нибудь значительную реформу налоговой милиции. В сухом остатке решить проблему может только ликвидация налоговой милиции.

На сегодняшний день Министерство финансов уже подготовило и подало в Кабинет Министров законопроект о создании Службы финансовых расследований. Проект содержит несколько важнейших опций, позволяющих создать новый, эффективный правоохранительный орган в сфере борьбы с экономической преступностью. По словам Министра финансов Александра Данилюка, Правительство рассмотрит этот документ уже на ближайшем своем заседании, 1 февраля 2017 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕД НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИЕЙ:

- новая идеология

смена инструментария работы: переход от карательных функций к функциям анализа и расследования, невозможность проведения проверок бизнеса; смена дискредитированного бренда/названия (как корабль назовете, так он и поплывет)

- снижение коррупционных рисков и административного давления на бизнес

прозрачный конкурсный отбор; высокие зарплаты (от 16 до 64 тыс. гривен), а значит привлечение новых, высокопрофессиональных кадров; уменьшение численности (с 10 до 2,5 тысяч)

- открытость и подотчетность

полугодичная отчетность нового органа перед обществом и соответствующими органами власти (Президентом, КМУ и парламентом); запуск механизма общественного контроля (подотчетность общественному совету); устранение дублирования функций правоохранительных органов в сфере борьбы с экономической преступностью

Немаловажным являются является и тот факт, что без ликвидации налоговой милиции и создания нового правоохранительного органа в сфере экономики, полноценная налоговая реформа невозможна.

Как говорил древнеримский поэт Публилий Сир: упущенный случай редко повторяется. Так не будем его упускать.

[1] http://zn.ua/ECONOMICS/danilyuk-nazval-likvidaciyu-nalogovoy-milicii-tehnicheskoy-oshibkoy-235560_.html

[2] расходы бюджета на содержание работников налоговой милиции в 2015 году превысили экономический эффект от их деятельности на 33 млн. гривен (пояснительная записка к депутатскому законопроекту № 4228).

финполиция

 
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